POL-KA: Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - Ein 46 Jahre alter Mann trat am Donnerstagnachmittag am Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofs als Exhibitionist auf. Um 17:10 Uhr stellte ein geschädigter Anrufer den sich entblößenden Mann fest. Dieser war gerade dabei bei geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Die entsandten Polizeistreifen nahmen den Mann umgehend in ...

mehr