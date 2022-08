POL-KA: (KA) Ettlingen - Flächenbrand sorgt für Sperrung der Bundesstraße 3 und Beeinträchtigung der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots) - Die 42-Jährige aus Söllingen wurde am Mittwochabend im Bereich Remchingen angetroffen. Eine nahestehende Bekannte der Vermissten traf die Frau in Singen bei Remchingen an und verständigte die Polizei. Die 42-Jährige kam aufgrund ihres psychischen Zustands vorsorglich in ärztliche Behandlung. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei ...

mehr