Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrerin erleidet schwere Verletzungen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 18.10.2022, hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 6515 kurz vor Bonndorf-Boll schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 14:50 Uhr war die 52-jährige Frau mit ihrem Auto am Ende der starken Gefällstrecke am Ortseingang von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen kollidierte mit mehreren Bäumen und einem Geländer, bevor er über einem Bach an einer Aufschüttung zum Stillstand kam. Die schwer verletzte Autofahrerin wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und kam in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Auch die Bäume und das Geländer wurden beschädigt.

