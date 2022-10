Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen: Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen - Unfallbeteiligte gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 17.10.2022 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Hexentalstraße in Merzhausen in Höhe der dortigen Post ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen.

Eine beteiligte Radfahrerin befuhr den von der Hexentalstraße getrennten Radweg in Fahrtrichtung Au. In Höhe der dortigen Post kam ihr eine junge Radfahrerin entgegen. Dabei kam es zum Streifvorgang zwischen den beiden Radfahrerinnen. Die in Richtung Au fahrende Radfahrerin stürzte zu Boden.

Die jüngere Radfahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der gestürzten Radfahrerin. Anschließend setzten beide Unfallbeteiligte ihre Fahrt fort. Erst im Nachgang bemerkte die gestürzte Radfahrerin, dass sie sich bei dem Sturz so schwer verletzt hatte, dass eine medizinische Behandlung notwendig war.

Die Polizei sucht nun nach der am Unfall beteiligten jüngeren Radfahrerin. Diese hat blonde Haare und wird auf etwa 11-13 Jahre geschätzt.

Die Radfahrerin sowie mögliche Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0761 882-3100 in Verbindung zu setzen.

af/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell