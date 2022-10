Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Verkehrsunfall durch ungesicherten Gegenstand

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Am Montagvormittag, 17.10.2022, gegen 10:00 Uhr touchierte ein älterer Autofahrer in einer Wohnsiedlung in einem Waldkircher Stadtteil eine sogenannte "Plattengabel" (wird zum Heben von Paletten an Gabelstaplern montiert). Diese wurde zuvor völlig ungesichert am Fahrbahnrand abgestellt. Aufgrund der Farbe des schweren Metallteiles und der Farbe des Hintergrundes war sie schlecht zu sehen, was dazu führte, dass der Autofahrer sie streifte und am vorbeifahrenden Auto beträchtlicher Schaden entstand. Unter anderem wurde der Reifen aufgerissen, die Felge und auch der Kotflügel beschädigt. Gegen den Verantwortlichen, der das Gerät ungesichert am Fahrbahnrand abgestellt hatte, wird nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

