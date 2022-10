POL-FR: Weil am Rhein: Baucontainer aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Montag, dem 17.10.2022, gegen 14:10 Uhr kollidierte in Emmendingen, in der Hochburger Straße, Höhe dem Anwesen Nr. 46, ein Fahrradfahrer mit der Front eines Pkw's. Grund dafür war die Ablenkung durch das Handy, welches der Fahrradfahrer in der Hand hielt. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss weiterhin fahrbereit. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. RE/jg Medienrückfragen bitte an: ...

