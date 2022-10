Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrern

Freiburg (ots)

Emmendingen: Am heutigen Dienstag, 18.10.2022, gegen 06:45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Hochburger Straße / Moltkestraße ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es bei einem Linksabbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Motorradfahrer. Beide verletzten sich und mussten zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere eine Zeugin, welche in einem dunklen Pkw auf der Hochburger Straße in Richtung Windenreute gefahren sein soll, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell