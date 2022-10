Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Murg: Mann flüchtet vor Polizei und verletzt einen Polizeibeamten - Rucksack mit mutmaßlichem Diebesgut beschlagnahmt - Zeugen gesucht!

Am frühen Dienstagmorgen, 18.10.2022, ist zwischen Bad Säckingen und Murg ein unbekannter Mann vor der Polizei weggerannt und hat auf seiner Flucht einen Polizeibeamten absichtlich verletzt. Gegen 05:15 Uhr war der Polizei eine gestürzte Person auf der B 34 am Ortseingang von Obersäckingen gemeldet worden. Eine Polizeistreife traf bei der Überprüfung auf der L 154 kurz vor Murg auf einen Fahrradfahrer. Dieser warf bei Erkennen des Streifenwagens das Fahrrad auf die Fahrbahn und flüchtete in einen angrenzenden Wald. Ein roter Kleinwagen konnte dem Fahrrad gerade noch ausweichen. Einem hinterhereilenden Polizeibeamten gelang es, dem Flüchtigen einen Rucksack zu entreißen, darin mutmaßliches Diebesgut wie Zigaretten und Aufbruchswerkzeug. Im Verlauf der weiteren Flucht verletzte der Flüchtende absichtlich einen verfolgenden Polizisten mit einem gespannten Ast, der den Beamten am Kopf traf. Letztlich konnte der Flüchtende trotz einer eingeleiteten Fahndung entkommen. Am Morgen wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat auf dem Freizeitgelände an der B 34 am Ortseingang von Obersäckingen gemeldet. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) sucht Zeugen und bittet um Hinweise! Insbesondere die Insassen des ausweichenden Kleinwagens werden gebeten, sich zu melden. Wem ist zudem eine verdächtige Person in den Morgenstunden zwischen Obersäckingen und Murg aufgefallen? Das benutzte Fahrrad des Tatverdächtigen blieb zurück. Wem gehört das Fahrrad oder wer kann Hinweise zum Besitzer geben? Ein Lichtbild ist beigefügt.

