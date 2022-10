POL-PPRP: Bei Unfall von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (11.10.2022) zwischen 9 und 10 Uhr ereignete sich ein Taschendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft im Brüsseler Ring. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Geldbeutel einer 82-Jährigen aus deren Handtasche, die am Rollator hing. Im Geldbeutel befand sich Bargeld und eine Bankkarte. Taschendiebstahl kommt vermehrt an öffentlichen Orten vor. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: - ...

