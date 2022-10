POL-PPRP: Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte am Mittwoch (12.10.2022) gegen 9:30 Uhr in Wolframstraße zu Boden. Er musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Thorsten Mischler Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de https://s.rlp.de/86q Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

mehr