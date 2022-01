Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abfallbehälter angezündet

Kaiserslautern (ots)

Eine Serie von Bränden hat in der Nacht zum Montag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf Trab gehalten. Zunächst brannte in der Kurt-Schumacher-Straße ein Abfallcontainer. Kurz nach 3 Uhr brannte ein Mülleimer auf dem Verkehrskreisel in der Alex-Müller-Straße / Morlauterer Straße. Wenig später ging in der Friedenstraße ein Eimer in Flammen auf. Noch während die Löscharbeiten andauerten, ging die Meldung eines weiteren Brandes ein. Im Geranienweg schlugen Flammen aus einem Container für Altkleider. Die Polizei geht aktuell von vorsätzlichen Taten aus und schließt einen Zusammenhang nicht aus. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind an den genannten Orten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in der Nacht zwischen 3 Uhr und 4:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

