POL-FR: Küssaberg: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab und flüchtet

Freiburg (ots) - Am Montag, 17.10.2022, gegen 14:30 Uhr, hat eine Hecke in der Rappensteinstraße in Laufenburg gebrannt. Ein Anwohner und eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Diese wässerte den Brandbereich noch ausgiebig. Die Brandursache steht nicht fest. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 ...

mehr