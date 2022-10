Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Winden im Elztal: Berauscht verunfallt

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Winden im Elztal: In der Nacht auf Sonntag, 15.10.2022, kurz vor Mitternacht, befuhr ein ortsunkundiger Autofahrer die B 294 von Elzach kommend in Richtung Ortsmitte Oberwinden. Kurz vor der Engstelle kam für den wie sich später herausstellte, alkoholisierten Autofahrer diese Engstelle offensichtlich sehr überraschend. Er prallte mit hoher Wucht, sehr wahrscheinlich ungebremst, auf einen rechts der Straße geparkten Wagen. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand an beiden Autos hoher Sachschaden. Da der Unfallverursacher, der mit Polizeibegleitung zur Blutentnahme musste, keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste bei ihm zur sogenannten "Sicherung des Strafverfahrens" eine Geldleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro erhoben werden. Der Mittfünfziger darf bis auf Weiteres auf deutschem Staatsgebiet kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr fahren. Die Ermittlungen dauern an.

WKI/rb

