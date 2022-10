Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Unklarer Unfallhergang

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Am Sonntag, 16.10.2022, gegen 15:20 Uhr, fanden Passanten im Gestrüpp am Rande des Radverbindungsweges zwischen Wasser und Denzlingen, einen nicht ansprechbaren Rennradfahrer und sein Rennrad vor. Sie leisteten bis zum Eintreffen der verständigten Rettungskräfte vorbildliche Reanimations- und Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der 73-jährige Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sein Zustand war zum Zeitpunkt des Auffindens kritisch. Noch ist unklar, was sich ereignet hat.

Die Polizei bittet um Mitteilung sämtlicher Hinweise, die mit diesem Fall in Verbindung stehen könnten. Der Mann war mit einem weiß-schwarzen Rennrad unterwegs, an dem sich rote Applikationen und unter anderem ein rotes Lenkerband befinden. Er selbst trug einen überwiegend roten Helm mit weißen und schwarzen Farbanteilen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch, Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell