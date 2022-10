Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: 50-Jähriger gibt mehrere Schüsse mit Schreckschusswaffe in der Innenstadt ab

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Sonntag, 16.10.2022, kurz nach Mitternacht soll ein 50 Jahre alter Mann in der gut besuchten Innenstadt im Bereich der Milchstraße in Freiburg mehrfach mit einer zunächst unbekannten Schusswaffe in die Luft geschossen haben.

Die Person konnte umgehend durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiburg-Nord und des Polizeipräsidiums Einsatz vorläufig festgenommen und kontrolliert werden. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte eine Schreckschusswaffe bei der Person aufgefunden werden. Der Tatverdächtige musste zur weiteren Identitätsfeststellung auf das Polizeirevier Freiburg-Nord gebracht werden. Eine behördliche Berechtigung zum Tragen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit konnte der Tatverdächtige nicht vorweisen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Die Waffe wurde durch die Polizei sichergestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand durch die Schussabgabe des Tatverdächtigen verletzt.

ak

