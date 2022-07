POL-PPWP: Unfall: Kind schwer verletzt - Autofahrerin flüchtet

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstag hat ein Autofahrer einen 20-jährigen Motorradfahrer in der Berliner Straße zu Fall gebracht. Nach Zeugenaussagen schnitt der Pkw-Fahrer das Zweirad und bremste dieses aus, sodass der Fahrer zu Sturz kam. Der Autorfahrer fuhr dann in Richtung Lauterstraße davon. Durch eine unbeteiligte Frau konnte jedoch das Unfallgeschehen beobachtet werden und sie notierte sich das Kennzeichen des ...

mehr