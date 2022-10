POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche zu Vorfall am Bahnhof

Freiburg (ots) - Am Montag, 17.10.2022, gegen 07.40 Uhr, stürzte ein Arbeiter zusammen mit einer Scherenbühne etwa fünf Meter in die Tiefe. Er zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik geflogen. Der 52-jährige Arbeiter befand sich auf einer Scherenbühne und war in einer Werkshalle in der Schildgasse wohl mit Malerarbeiten beschäftigt, als durch eine Kranbewegung ...

mehr