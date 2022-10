Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Frontalkollision Pkw mit Kleinbus - 8 Verletzte - 1 Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 17.10.2022, gegen 06.00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 6333 zu einer Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Kleinbus. Alle Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Eine 19-jährige Mitfahrerin im Kleinbus wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Die anderen acht Verletzte wurden von den Rettungsdiensten in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 6333 von der Anschlussstelle A 98 kommen in Richtung Rheinfelden, als er in einer Kurve im Bereich des Steinbruches einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen überholen wollte und auf die linke Fahrspur wechselte. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Kleinbus, welcher mit acht erwachsenen Personen besetzt war. Beide Fahrzeuge mussten geborgen und abgeschleppt werden. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Wegen den Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme kam es für eine längere Zeit zu einer Vollsperrung der Kreisstraße.

