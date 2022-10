Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 16.10.2022, kurz vor 18.30 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem E-Scooter die Mouscron-Allee, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, kurz vor der Einmündung zur Güterstraße, ins Straucheln kam und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 41-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Insbesondere werden zwei Radfahrer gesucht, die wohl Erste Hilfe leisteten, aber vor dem Erscheinen der Polizei die Örtlichkeit bereits verlassen haben sollen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

