POL-FR: Rheinfelden: Ladung fällt von Anhänger in eine Windschutzscheibe - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin befuhr in Nordschwaben die Schopfheimer Straße in Richtung Rheinfelden, als ihr am Freitag, 14.10.2022, gegen 10.45 Uhr, nach der scharfen Kurve bei der Einmündung "Im Niggital" ein weißer Kastenwagen mit einem Anhänger entgegengekommen sein soll. Der Anhänger sei mit Baumschnitt beladen gewesen. Dabei soll ein Ast vom Anhänger in die Windschutzscheibe des Pkw der 63-Jährigen geflogen sein. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem weißen Kastenwagen mit Anhänger geben können.

