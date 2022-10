Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorradfahrer fährt auf Pkw auf - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 42-jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitag, 14.10.22022, kurz vor 16.00 Uhr, die Bundesstraße 317 von Lörrach kommend in Richtung Steinen, als er auf einen, wegen dem allabendlichen Rückstau des Berufsverkehrs vor dem Kreisverkehr in Steinen, vor ihm langsam fahrenden Pkw ungebremst auffuhr. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus erfolgte zudem eine Blutentnahme bei dem Motorradfahrer, da ein Alkoholtest ein Ergebnis von mehr als 2 Promille ergab. Das Motorrad und der Pkw mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt.

