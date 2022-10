Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Sonntagmittag mit 2,5 Promille auf E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 16.10.2022, gegen 12.40 Uhr, fiel der Polizei ein etwas merkwürdig fahrender Mann auf, welcher auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei einer Kontrolle in der Feldbergstraße, in Höhe der Einmündung Bühlmattstraße, konnte bei dem 43-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 2,5 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.

