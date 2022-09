POL-HSK: Polizei zieht Holztransporter aus dem Verkehr

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede Eine 23-jährige Frau aus Meschede wurde gestern gegen 17:00 Uhr von einem Unbekannten in einem Waldstück überfallen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Frau ging gestern in einem Waldstück in der Verlängerung der Straße "Drehberg" joggen. Auf dem Weg, der hinunter zur Heinrichsthaler Straße führt, unterhalb des Rastplatzes "Strülleken", ereignete sich nach Angaben der ...

mehr