POL-HSK: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in Marsberg, in der Trift, einzubrechen. Die Täter stellten eine Leiter an die Hauswand und versuchten über mehrere Fenster in das Gebäude zu gelangen. Dieses misslang jedoch. Im selben Zeitraum versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der ...

mehr