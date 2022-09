Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchte Einbrüche in Wohnhaus und Geschäft - Vollendeter Einbruch in Werkstatt

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in Marsberg, in der Trift, einzubrechen. Die Täter stellten eine Leiter an die Hauswand und versuchten über mehrere Fenster in das Gebäude zu gelangen. Dieses misslang jedoch. Im selben Zeitraum versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Bredelarer Straße einzubrechen. Sie versuchten eine Scheibe zum Lagerraum des Geschäftes einzuschlagen. Die Täter konnten das jedoch nicht bewerkstelligen und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Bei einer Firma in der Bredelarer Straße hatten die Täter dann Erfolg. Sie brachen in die Auto-Werkstatt ein und entwendeten einen Pkw. Dieses Auto verunfallte dann gegen 03:10 Uhr auf der Madfelder Straße, wobei sich der Fahrer schwer verletzte. Der Beifahrer flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Ob der Fahrer und der Beifahrer auch als Täter des Einbruchs und des Autodiebstahls sowie der versuchten Einbrüche in Frage kommen, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

