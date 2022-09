Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Fahrradgeschäft

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Fahrradgeschäft in der Oststraße ein. Sie entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell