Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann nach Körperverletzung schwerverletzt - Polizei sucht Zeugen

Hochsauerlandkreis (ots)

Wie sich jetzt herausstellte, wurde ein 20-jähriger Mann aus Sundern durch mehrere Faustschläge ins Gesicht schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Der Mann hatte sich am Freitag, den 09.09.2022 gegen 23:55 Uhr, auf der Hauptstraße in Sundern befunden. Er ging aus Richtung Mescheder Straße in Richtung Mc Donalds. Ihm kam eine Gruppe von geschätzt 5 Personen entgegen. Ein junger Mann aus der Gruppe soll den 20-jährigen angerempelt haben. Danach schlug er ihm nach Aussage des Geschädigten direkt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte soll noch mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Personengruppe trennte sich danach und die einzelnen Täter flüchteten danach nach Zeugenangaben in alle Richtungen. Der Haupttäter soll etwa 18 Jahre alt gewesen sein, ca. 180-185 cm groß und südländisches Aussehen gehabt haben. Er soll eine normale Statur gehabt haben und schwarz gekleidet gewesen sein. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

