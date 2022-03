Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Unfallverursacher gestellt - Haan - 2203012

Mettmann (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein stark alkoholisierter Mann am Dienstagabend (1. März 2022) in Haan von der Polizei gestellt werden. Der 50-Jährige hatte zuvor ein Auto beschädigt und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Das war geschehen:

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer eines schwarzen Audi A6 gegen 19.55 Uhr auf der Kampstraße/ Ecke Am Langenkamp unterwegs gewesen. Dort kam ihm die Fahrerin eines schwarzen Golf Plus an einer Engstelle der Straße entgegen. Obwohl der Audi-Fahrer Zeugenangaben zufolge wartepflichtig gewesen sei, habe er den Golf passiert und dabei beschädigt. Anschließend fuhr der Audi-Fahrer weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Unfallverursacher mit einem Pkw bis zu einem Imbiss an der Friedrich-Ebert-Straße und informierte die Polizei.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten den Unfallverursacher, einen 50-jährigen Mann aus Haan, vor Ort antreffen und kontrollieren. Der Haaner war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und war erheblich alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert 3,94 Promille (1,97 mg/l). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und auf der Wache in Hilden durchgeführt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell