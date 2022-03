Polizei Mettmann

POL-ME: Autofahrer fährt rückwärts gegen Ampel: Kind von herabfallendem Teil leicht verletzt - Hilden - 2203011

Mettmann (ots)

Am Dienstag (1. März 2022) kam es an der Gerresheimer Straße in Hilden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind - glücklicherweise nur - leicht verletzt wurde.

Folgendes war geschehen:

Gegen 16 Uhr war ein 77-jähriger Hildener mit seinem Ford rückwärts aus einer Parklücke an der Gerresheimer Straße gefahren. Dabei missachtete er einen Ampelmast, an dem gerade ein achtjähriger Junge gemeinsam mit seinem Vater stand. Der Ford prallte mit dem Heck gegen den Ampelmast, wodurch sich ein Element der Ampel löste und auf den Kopf des Jungen fiel. Dieser wurde hierbei jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt und benötigte keinen Rettungswagen.

Anschließend wurde die Polizei über den Unfall informiert. Diese nahm die Unfalldaten auf und sicherte die Ampel provisorisch. Die Ampel war in ihrer Funktionsfähigkeit zunächst nicht eingeschränkt, dennoch wurde ein entsprechender Bericht an das Straßenverkehrsamt verfasst. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

