POL-HSK: Betrunkenen Lkw Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Hochsauerlandkreis (ots) - Schmallenberg In ein Geldinstitut in der Oststraße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam über einen Eingang der Bank in das Innere. Dort wurde der Münzgeldautomat aufgehebelt und der Inhalt gestohlen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

