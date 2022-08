FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 22. August 2022

Feuerwehr Dresden

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 205 Mal alarmiert. In 65 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Vier Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 203 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu drei Brandeinsätzen und in 20 Fällen zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem kam es zu drei Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen.

Müllfahrzeug bleibt an einem Baum hängen

Datum: 22.08.2022 08:16 - 09:05 Uhr

Einsatzort: Altstriesen

Ein Müllfahrzeug war mit dem Fahrzeugaufbau an einem Ast eines etwa sechs Meter hohen Laubbaumes hängen geblieben. Dabei brach der Ast zum Großteil ab und verklemmte sich unter den Hydraulikleitungen des Aufbaus. Durch den Zusammenprall wurde die Standsicherheit des Baumes so stark gefährdet, dass sich bereits bei geringer Belastung das Erdreich um den Baum sichtbar bewegte und der Baum auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Die Einsatzkräfte begaben sich mit Leitern auf das Dach des Fahrzeuges und entfernten mit einer Bügelsäge mehrere Äste. Das befreite Fahrzeug konnte die Fahrt fortsetzen. Im Anschluss wurde der Baum mit einer Motorkettensäge gefällt und auf einer angrenzenden Grünfläche abgelegt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

Schuppenbrand breitet sich aus

Datum: 22.08.2022 21:07 - 22:12 Uhr

Einsatzort: Gamigstraße

Über den Notruf 112 wurde der integrierten Regionalleitstelle Dresden der Brand eines Holzverschlages gemeldet. Als die alarmierten Kräfte die Einsatzstelle erreichten, stand ein etwa 3 Meter x 3 Meter x 2 Meter großer Holzschuppen im Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf eine unmittelbar benachbarte, 12 Meter hohe Fichte sowie einen verlassenen Imbiss über. Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen mit zwei Strahlrohren die Brandbekämpfung auf. Während ein Trupp die Brandbekämpfung am Schuppen durchführte, wurde mit dem zweiten Strahlrohr der Baum und der Imbiss geschützt. Mit einer Wärmebildkamera wurde im Anschluss der Löscherfolg kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

