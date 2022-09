Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Arnsberg (ots)

Ein 31 Jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden wurde bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag schwer verletzt. Der Kradfahrer kam gegen 15.00 Uhr auf der Landstraße 682 zwischen Arnsberg-Hüsten und Oelinghauser Heide aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb. Das Krad musste abgeschleppt werden.

Pa.

