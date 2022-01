Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall infolge Schwächeanfall in der Konzilstraße - Polizei sucht Unfallzeugen (24.01.2022)

Konstanz (ots)

Infolge eines Schwächeanfalls eines 71-jährigen Mercedes-Fahrers ist es am späten Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Konzilstraße zu einem Verkehrsunfall und in der Folge zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung gekommen. Der 71-Jährige war gegen 16 Uhr mit einem Mercedes der E-Klasse auf Höhe des Stadtgartens stadtauswärts auf der Konzilstraße unterwegs, als dem Mann plötzlich schwindelig wurde und er dabei den Wagen nach links auf den Gegenfahrstreifen lenkte. Dort kam es zur Kollision mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Audi A6 eines 52-jährigen Autofahrers. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und mussten nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in die Konstanzer Klinik gebracht werden. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zu genauen Klärung der Unfallursache bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

