Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bankfiliale

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 16:30 Uhr bis Montagmorgen, 07:30 Uhr, wurde in ein Geldinstitut in der Weststraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Sie hebelten den Münzgeldautomaten im Vorraum der Bank auf und entwendeten die Bargeldbehälter. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde, wie die Polizei gestern berichtete, ebenfalls in eine Bank in der Oststraße in Schmallenberg eingebrochen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell