POL-OG: Lahr - Auto- und Kennzeichendiebstahl, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche entwendeten vermutlich Montag- auf Dienstagnacht ein Übungsfahrzeug aus einer Jugendhilfeeinrichtung und veranstalteten damit eine Spritztour. Die Beamten des Polizeireviers Lahr stellten gegen 02:30 Uhr in der Schwarzwaldstraße einen Honda fest, in dem sich zwei Jugendliche befanden. Als sie das fehlende hintere Kennzeichen bemerkten, wollten sie den Wagen einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer des Hondas hielt zunächst in der Schwarzwaldstraße an und die zwei Insassen flüchteten. Die Polizeibeamten nahmen fußläufig zwar die Verfolgung in Richtung Bergstraße auf, konnten die Flüchtigen allerdings nicht mehr erwischen. Anschließend konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug schon bereits seit 2017 keine Zulassung mehr besaß und das vordere Kennzeichen vermutlich gestohlen wurde.

Die zwei circa 16- bis 20-jährigen Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer: circa 1,80 Meter groß; schwarz gekleidet.

Beifahrer: Drei-Tage-Bart mit kurzem Schnauzer; grauer Hoodie, führte ein Rucksack mit sich.

Die Beamten der Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07821 277-0.

