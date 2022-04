POL-OG: Sinzheim - Durch Brand beschädigt, Hinweise erbeten

Bühl, Balzhofen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein Audi-Fahrer die Balzhofener Straße in Richtung Lichtenau. In der Höhe eines Hofshops sei ihm eine Renault-Lenkerin entgegengekommen, die wohl aufgrund eines am Fahrbahnrand geparkten PKW auf die Gegenfahrbahn geriet. Um eine Kollision zu vermeiden sei der ...

mehr