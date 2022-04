Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Mit Roller gestürzt

Kappelrodeck (ots)

Ein zehnjähriger Junge verletzte sich am Montagnachmittag bei einem Unfall schwer. Gegen 15:40 Uhr war er mit seinem Scooter auf der Schulstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Aufgrund eines unaufmerksamen Moments kam er ohne äußerliche Einwirkung zu Fall. Die hinzugerufenen Rettungskräfte brachten den Jungen in ein örtliches Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell