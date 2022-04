Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Rastatt (ots)

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 32-Jähriger rechnen, nachdem er am Sonntagmorgen mit einem PKW im Graben landete. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der Skoda-Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an der Ampelkreuzung der B36 und B462 von der Straße ab. In einer Linkskurve überfuhr er eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild und kam schließlich im Seitengraben zum Stehen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt stellten bei einem freiwilligen Atemalkoholtest ein Ergebnis von rund 1,8 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Das verunfallte Auto musste von einem Abschleppunternehmen an den Haken genommen werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell