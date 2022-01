Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tragehilfe und Brandmelderalarm

Ennepetal (ots)

Am 02.01.2022, um 22:58 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in den Röthelteich alarmiert. Noch auf der Anfahrt wurde der Einsatz abgebrochen und war nicht mehr erforderlich.

Am 03.01.2022, um 04:54 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in den Ortsteil Oelkinghausen alarmiert. In einer Firma hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde dem Betreiber übergeben und die 14 Einsatzkräfte rückten um 05:35 Uhr wieder ein.

