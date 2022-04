Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Aufgefahren

Achern (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am Montagnachmittag in der Offenburger Straße. Die 20-jährige Lenkerin eines Fiat musste aufgrund des stockenden Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Eine 50-Jährige, die mit dem nachfolgenden Mazda unterwegs war, erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf dem Fiat auf. Durch die Kollision wurde eine 19-jährige Mitfahrerin des Fiat leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

/pi

