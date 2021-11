Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beim Geldabheben bestohlen/ Polizei sucht Zeugen

Wegberg (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Wegberg wurde am Dienstag, 2. November, Opfer eines Diebstahls. Sie war zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in einer Bank an der Bahnhofstraße, um dort Geld abzuheben. Nachdem der Automat das Geld ausgegeben hatte, zählte sie die Scheine auf einem dortigen Tisch nach. Während sie dies tat, betrat eine bislang unbekannte Frau eilig den Vorraum der Bank, griff sich die Geldscheine und flüchtete. Die Frau war etwa 150 bis 160 Zentimeter groß, wirkte ausländisch, hatte eine rundliche Figur, schwarze Haare und trug bunte Kleidung. Wer hat die Tat beobachtet oder die Täterin gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie uns über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg erreichen oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

