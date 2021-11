Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen am Kindergarten

Erkelenz-Gerderath (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen zwischen Freitag, 29. Oktober und Dienstag, 2. November, mit einem faustgroßen Stein ein Loch in die Fensterscheibe eines Kindergartengebäudes an der Hermann-Josef-Straße. Anschließend nutzten sie eine auf dem Gelände befindliche Schubkarre und schlugen diese in die Scheibe, so dass sie stecken blieb. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise können telefonisch unter der Nummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat Erkelenz gegeben werden oder auch online über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell