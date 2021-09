Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: 13-jährige Radfahrerin kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Freitag (10. September 2021) befuhr ein Mädchen gegen 13:30 Uhr mit dem Rad die Elbestraße in Richtung Traarer Straße. Als sie die Kreuzung Magdeburger Straße überqueren wollte, kollidierte sie mit einem Porsche-Fahrer, der auf der Magdeburger Straße in Richtung Saalestraße unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde die 13-Jährige auf die Motorhaube geladen und stürzte dann zu Boden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 60-jährige Porsche-Fahrer blieb unverletzt. Die Magdeburger Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (374)

