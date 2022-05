POL-PDNR: Diebstahl von Quad

Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, den 22.05.2022 kam es in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 17:15 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Gartenmaschinencenter in der Kölner Straße 96. Bis dato unbekannten Tätern gelang es, in den Lagerraum einzudringen, anschließend das Diebesgut zusammenzustellen und letztendlich mit einem Fahrzeug abzutransportieren. Vermutlich um mehr Platz im Fahrzeug zu haben ließen die Täter zwei ...

