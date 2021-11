Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schleppdach durch Feuer beschädigt

Görmar (ots)

Durch einen Brand in Görmar wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Schleppdachanbau beschädigt. Durch die Rettungsleitstelle wurde kurz nach 4.30 Uhr die Polizei über ein Feuer auf einem Grundstück in der Lange Straße informiert. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden an dem aus Holzsparren und Blecheindeckung bestehenden Schleppdach wird auf rund 10000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat im Laufe des Donnerstagvormittags Spuren am Tatort gesichert. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

