Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau beim Joggen überfallen - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Eine 23-jährige Frau aus Meschede wurde gestern gegen 17:00 Uhr von einem Unbekannten in einem Waldstück überfallen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Frau ging gestern in einem Waldstück in der Verlängerung der Straße "Drehberg" joggen. Auf dem Weg, der hinunter zur Heinrichsthaler Straße führt, unterhalb des Rastplatzes "Strülleken", ereignete sich nach Angaben der Geschädigten der Überfall. Ein schwarz gekleideter Mann soll aus einem Gebüsch auf die Frau gesprungen sein. Dabei fiel die Frau hin. Sie konnte jedoch noch laut um Hilfe rufen und sich gegen den Mann wehren. Als der Täter von ihr abließ, floh sie in Richtung Heinrichstaler Straße. Der Täter soll eine schwarze Jacke mit Kapuze, einen schwarzen Mundschutz, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat um die Uhrzeit eine Person, auf die die Täterbeschreibung passt, in der Nähe des Tatortes gesehen? Hat jemand die Hilferufe der Frau gehört und kann sie zeitlich genau einordnen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell