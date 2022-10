Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: alkoholisierter Pkw-Fahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Freiburg (ots)

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung am Samstag, 15.10.2022, gegen 22.40 Uhr, in der Schwarzwaldstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 2 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Pkw des 34-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

