POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 25.09.2022

Bereich Offenbach

1. Zigarettenautomat gesprengt - Offenbach/Carl-Ulrich-Siedlung

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend gegen 22:20 Uhr in der Markwaldstraße einen Zigarettenautomaten mittels bis dato nicht bekannter Substanz gesprengt. Die Wucht der Explosion war so heftig, dass die Rückwand aufgedrückt wurde. Zeugen, die nach dem Knall die Polizei alarmierten sahen lediglich ein dunkles Auto wegfahren. Marke, Kennzeichen oder Personenbeschreibungen konnten nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt, die Höhe der Beute in Form von Münzgeld und Zigaretten bedarf einer Bestandsaufnahme des Automatenbetreibers.

2. Waschmaschine geklaut - Offenbach

Das Waschmaschinen geklaut werden, ist eigentlich in der heutigen Zeit leider nichts Ungewöhnliches und man erwartet als Tatort einen Kellerraum. Nicht so in der Marienstraße (100er Nummer). In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr bis zur Entdeckung des Diebstahls am Samstagabend um 19:00 Uhr, müssen sich mehrere, zumindest zwei Stärkere, unbekannte Täter Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses verschafft haben. Von dort aus gelangten sie in die Waschküche der Mieterschaft, welche im vierten (4) Obergeschoss liegt. Dort griffen sie sich die Maschine eines 61-jährigen Mieters und verschwanden ungesehen. Der Wert wird mit 100 Euro angegeben.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Fahrzeug überschlug sich - BAB 66 / Gemarkung Maintal

Ein offensichtlich zu geringer Sicherheitsabstand führte am Samstagabend gegen 20:39 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 66 zwischen den Anschlussstellen Hanau Nord und West in Fahrtrichtung Frankfurt. Eine 20-jährige VW-Fahrerin aus Bruchköbel musste ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 87-jährige Ford-Fahrerin aus Maintal fuhr auf, kam ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Dame erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Hanau verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

Offenbach am Main, 25.09.2022, RENKER, PvD

