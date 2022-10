Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 1. Folgemeldung zu: Emmendingen: Täterfestnahme nach Raub und Automatenaufbruch

Folgemeldung:

Über Hinweisgeber wurde bekannt, dass Zeugen des Vorfalls Videoaufzeichnungen gefertigt haben sollen. Diese werden gebeten, die Videos der Kriminalpolizei zu Beweiszwecken zur Verfügung zu stellen. Kontakt unter der 0761/882-2880

---------------- Ursprungsmeldung:

Emmendingen: Ein bereits polizeilich bekannter 21-jähriger Beschuldigter wurde am frühen Freitagmorgen in Emmendingen festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab er sich am 14.10.2022 gegen 00:10 Uhr am Hauptbahnhof Freiburg in einen Regionalexpress in Richtung Karlsruhe. Im Zug soll der Beschuldigte dann eine männliche Person zunächst belästigt und im weiteren Verlauf unter Androhung von Gewalt die Herausgabe dessen Handys gefordert haben. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Anschließend verließ der Beschuldigte die Bahn in Emmendingen, wo er kurze Zeit später einen Spielzeugautomaten in der Karl-Friedrich-Straße aufgebrochen und Bargeld in noch unbekannter Höhe entnommen haben soll. Durch eine Streife des Polizeireviers Emmendingen konnte der Tatverdächtige schließlich in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden.

Das Amtsgericht Emmendingen hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft angeordnet. Die Kriminalpolizei Freiburg führt die weiteren Ermittlungen durch.

