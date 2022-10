Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Verpuffung an einer Heizung führt zur Rauchentwicklung

Freiburg (ots)

Ein Löschzug der Feuerwehr rückte am Freitag, 14.10.2022, gegen 20.30 Uhr, in die Sirnitzstraße aus, da im Treppenhaus und im Keller eines Wohnhauses eine Rauchentwicklung festgestellt wurde. Für die Rauchentwicklung war wohl eine Verpuffung an der Heizung verantwortlich. Es kam zu keinem Brand. Niemand wurde verletzt. Nach einer Lüftung konnten die Bewohner das Haus wieder betreten. Allerdings blieb die Heizung ausgeschaltet.

